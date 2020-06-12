Правоохранители заявляют о разоблачении схемы злоупотреблений на железной дороге, фото: «Ежедневный Львов»

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«Львовская железная дорога», филиал «Укрзализныцы», закупала бывшие в употреблении запчасти для подвижного состава из России, которые выдавались за новые детали.

Правоохранители разоблачили причастность должностных лиц этого госпредприятия к миллионным злоупотреблениям, сообщает пресс-центр СБУ.

По данным следствия, должностные лица «Львовской железной дороги» договорились с коммерсантами о закупке необходимых для железной дороги запчастей на сумму более 3,7 млн грн. Подрядчики вместо новых деталей поставляли ввозимые из России бившие в употреблении.

Полученные от госпредприятия средства злоумышленники переводили на счета фиктивных структур для вывода в «тень».

Отмечается, что в ходе проведенных в подразделениях «Укрзализныцы» и у подрядчиков обысков были изъяты автозапчасти и документация, подтверждающие осуществление сделки.

Открыто уголовное производство по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.

Устанавливается причастность руководителей звеньев филиала «Украизализницы» к противоправной деятельности.

Напомним, в прошлом году чиновников «Одесской железной дороги» уличили в получении взятки на сумму 200 тыс. грн.