Виктор Медведчук и Владимир Путин. Фото: 112.ua

https://racurs.ua/n139640-opzj-ot-imeni-vseh-ukraincev-pozdravila-rossiyan-s-dnem-rf-u-medvedchuka-vspomnili.html

Ракурс

Партия «Оппозиционная платформа — за жизнь» опубликовала на своем сайте поздравление всем россиянам с их государственным праздником — Днем России.

Этот государственный праздник в РФ празднуют каждый год 12 июня, начиная с 1992 года. В политсиле, лидерами которой являются одиозные Виктор Медведчук и Юрий Бойко, заявили, что якобы поздравляют страну-агрессора от имени всех граждан Украины. В ОПЗЖ отметили, что, несмотря на заявления президента Зеленского, «с Россией нас связывают не просто общие границы». Об этом говорится в сообщении на сайте политсилы.

В своем поздравлении в партии вспомнили и о «тесно переплетеных человеческих судьбах, духовных и культурных ценностях, общем историческом наследии». Не обошлось и без упоминания о победе во Второй мировой войне. Во всех отношениях украинцев и россиян в ОПЗЖ обвиняют «национально озабоченных политиков» и «ура-патриотическое меньшинство».

Украинцы устали от русофобской истерии, от политики ненависти и прекрасно понимают, что сегодня Украина как никогда нуждается в развитии диалога с Россией, радикальной смены экономического курса и восстановления стратегического экономического партнерства с Россией, — отметили в Медведчука.

В политсиле напомнили, что уже сделали первый шаг к началу диалога с Россией — создали в Раде межфракционное депутатское объединение «Межпарламентский диалог ради мира: Украина — Россия — Германия — Франция».

Напомним, Печерский райсуд Киева обязал прокуратуру начать уголовное производство в отношении представителей парламентской фракции ОПЗЖ, которые в марте совершили визит в Москву, где встретились с депутатами российской Госдумы.