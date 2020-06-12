Верховная Рада приняла лишь один закон Кабмина Шмыгаля — КИУ

https://racurs.ua/n139639-za-pervye-100-dney-rada-prinyala-lish-odin-zakon-kabmina-shmygalya-kiu.html

Ракурс

Верховная Рада приняла лишь один закон правительства Дениса Шмыгаля по результатам первых 100 дней его работы. Речь идет о законопроекте, который регулирует внесение изменений в госбюджет на 2020 год о непрерывном обеспечении питания военнослужащих.

Всего за период с 5 марта по 11 июня правительство Шмыгаля направило в украинский парламент 39 проектов законов, сообщает Комитет избирателей Украины в Фейсбук.

Учитывая, что законом стал лишь один из них, процент успешности законодательной работы правительства составляет 2,5%. Остальные непринятые законопроекты авторства правительства находятся в ВР, — отметили в КИУ.

Аналитики также напомнили, сколько было принято законопроектов за первые 100 дней работы правительства Алексея Гончарука.

Были поданы 44 проекта законов, из них законами стали семь или 16%, — добавили в КИУ.

Глава КИУ Алексей Кошель такие показатели деятельности Кабмина Шмыгаля назвал «полным провалом законодательной работы».

Напомним, за время пандемии Рада приняли 22 закона, направленные на борьбу с коронавирусом. Парламент голосовал за законопроекты авторства народных депутатов, а не правительства.