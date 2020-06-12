Дело Стерненка: активисту избирают меру пресечения в суровых мерах безопасности

https://racurs.ua/n139638-sternenku-izbiraut-meru-presecheniya-v-surovyh-merah-bezopasnosti-translyaciya-foto.html

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Сергей Стерненко, при участии которого сегодня в Киеве началось судебное заседание по избранию ему меры пресечения, приехал в Шевченковский районный суд Киева.

Вблизи суда СМИ и блогеры заметили несколько сотен личного состава полиции и Нацгвардии. Внутри помещения также немало сотрудников полиции, которые не пропускают людей внутрь.

Стерненко около 14.00 зашел в суд с большой папкой бумаг, вероятно, материалами уголовного дела.

Полиция проверяет всех, кто проходит на территорию суда. Вблизи собралась и поддержка Стерненка, есть несколько народных депутатов.

Стерненка вчера вызвали в СБУ, где вручили уведомление о подозрении в совершении умышленного убийства и незаконном ношении холодного оружия (ч. 1 ст. 115 и ч. 2 ст. 263 УК Украины). Дело, по которому активист является подозреваемым, касается нападения, совершенного на него 24 мая 2018 года. Тогда Стерненко нанес смертельное ранение одному из нападавших.

Активист отмечает, что это была самозащита. Однако в СБУ утверждают, что он нанес смертельный удар ножом уже тогда, когда его жизни ничего не угрожало.