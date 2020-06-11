Дело Стерненко: стало известно, когда состоится суд над активистом

Сергей Стерненко, фото: «Думская»

https://racurs.ua/n139594-delo-sternenko-naznachena-data-sudebnogo-zasedaniya-po-izbraniu-mery-presecheniya.html

Ракурс

Сергей Стерненку, бывшему лидеру одесского «Правого сектора», меру пресечения избирать будут завтра в Шевченковском районном суде Киева.

Заседание начнется 12 июня в 14.00. Рассматривать соответствующий вопрос будет судья Владимир Бугиль. Об этом Стерненко сообщил сегодня в своем Telegram-канале.

По словам активиста, ему вручили ходатайство о круглосуточном домашнем аресте и ношении электронного браслета.

Стерненко сегодня вызвали в СБУ, где вручили сообщение о подозрении в совершении умышленного убийства и незаконном ношении холодного оружия (ч. 1 ст. 115 и ч. 2 ст. 263 Уголовного кодекса).

Дело, в котором Стерненко является подозреваемым, касается нападения, совершенного на него 24 мая 2018 года. Тогда он нанес смертельное ранение одному из нападавших.

Активист подчеркивает, что это была самозащита. Однако в СБУ утверждают, что он нанес смертельный удар ножом уже тогда, когда его жизни ничего не угрожало.

Напомним, сегодня под зданием СБУ в Киеве состоялся митинг в поддержку Стерненко.