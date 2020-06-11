Полиция в Украине. Фото: vezha.net.ua

https://racurs.ua/n139593-v-odesse-patrulnye-jestkogo-izbili-mujchinu-za-pravoohraniteley-vzyalos-gbr.html

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В Одессе инспекторы патрульной полиции безосновательно избили местного жителя.

В начале 2019 года два сотрудника патрульной полиции во время ночного дежурства в одном из городских дворов обнаружили девушку и мужчину, которые ругались между собой. Правоохранители попросили мужчину показать документы, удостоверяющие личность. Тот ответил отказом. Об этом 11 июня сообщает департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

Далее между патрульными и одесситом возник конфликт. Без оснований силовики набросились на мужчину и начали его бить дубинками. Сбив с ног гражданина, она били его ногами. Из-за действий полицейских у пострадавшего диагностировали легкие телесные повреждения.

Следователи Государственного бюро расследований уже вручили 25-ти и 30-летнему инспекторам подозрении по ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, недавно Государственное бюро расследований разоблачило банду действующих сотрудников полиции, которые последние полтора года заставляли граждан совершать преступления, чтобы повышать показатели в работе полиции. Людей били и психологически на них давили, чтобы те занимались кражами, торговали оружием и наркотиками.