Военная помощь США Украине. Фото: uain.gr

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Соединенные Штаты Америки утвердили весь пакет безопасности Украины на сумму 250 млн долл. по программе «Инициатива помощи Украине» (USAI).

Половина помощи по этой программе предоставляется Украине лишь при условии осуществления практических шагов в сфере реформирования отечественного сектора безопасности и обороны. Это предусмотрено американским законодательством. Об этом 11 июня сообщило посольство Украины в США на своей странице в Facebook.

Украина должна получить средства контрбатарейной борьбы, транспортные средства, медицинское оборудование. Кроме того, предусматривается и обучение подразделений Вооруженных сил Украины. Отдельный акцент оборонной помощи делается на поддержке Военно-морских сил ВСУ.

Предоставленные американской стороной средства будут способствовать усилению боевой способности украинской армии, но, главное, помощь США направлена на сохранение жизни и здоровья украинских воинов, которые борются с российской агрессией, — отметили в посольстве.

Напомним, в мае США передали Украине помощь на общую сумму 25 млн долл. ВСУ получили устройства ночного видения, тепловизоры, рации и медицинское оборудование.