Військова допомога США Україні. Фото: uain.gr

https://racurs.ua/ua/n139592-ssha-zatverdyly-oboronnu-dopomogu-ukrayini-250-mln-dol-vytratyat-na-tehniku-ta-navchannya.html

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Сполучені Штати Америки затвердили весь пакет безпекової допомоги Україні на суму 250 млн дол. за програмою «Ініціатива безпекової допомоги Україні» (USAI).

Половина допомоги за цією програмою надається Україні лише за умови здійснення практичних кроків у сфері реформування вітчизняного сектору безпеки і оборони. Це передбачено американським законодавством. Про це 11 червня повідомило посольство України в США на власній сторінці у Facebook.

Україна повинна отримати засоби контрбатарейної боротьби, транспортні засоби, медичне обладнання. Окрім того, передбачається й навчання підрозділів Збройних сил України. Окремий акцент оборонної допомоги робиться на підтримці Військово-морських сил ЗСУ.

Надані американською стороною засоби сприятимуть посиленню бойової спроможності української армії, але, головне, допомога США спрямована на збереження життя і здоров’я українських воїнів, які борються з російською агресією, — зазначили в посольстві.

Нагадаємо, у травні США передали Україні безпекову допомогу на загальну суму 25 млн дол. ЗСУ отримали пристрої нічного бачення, тепловізори, рації та медичне обладнання.