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Ракурс
Вакарчук може залишитися нардепом через небажання “слуг” позбавити його мандата

Обрався — працюй: у «Слузі народу» не готові відпустити Вакарчука з Ради

11 чер 2020, 17:14
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Святослав Вакарчук сьогодні заявив про свій намір скласти депутатські повноваження. Це рішення викликало хвилю дискусій серед українських політиків та колег депутата. Водночас окремі парламентарі з пропрезидентської фракції «Слуга народу» розкритикували заяву Вакарчука й повідомили про свій намір не голосувати за складання лідером «Голосу» депутатських повноважень.

Я проголосую проти складання депутатських повноважень Святославом Вакарчуком. Обрався — працюй, — написав у Фейсбук 11 червня нардеп-«слуга» Богдан Яременко.

Вакарчук може залишитися нардепом через небажання “слуг” позбавити його мандата

Його підтримав також ще один представник команди Зеленського у Верховній Раді Олександр Качура.

Ми з колегою сперечалися — Вакарчук здасть мандат до вересня або після? Сьогодні я виграв пляшку… Рішення Вакарчука є очікуваним і зрозумілим. Святослав в парламенті був явно не на своєму місці… Я буду голосувати проти того, щоб відпускати Вакарчука з Ради. І закликаю своїх колег натиснути червону кнопку, — написав Качура в своєму Телеграм-каналі.

За його словами, якщо народ довірив Вакарчуку завести «депутатську фракцію „Голос“ у Раду, тоді нехай працює до кінця своєї каденції».

Вакарчук може залишитися нардепом через небажання “слуг” позбавити його мандата

Нагадаємо, нардеп Вакарчук заявив, що йде з парламенту. Парламентар вже написав заяву про складання депутатських повноважень та сподівається, що Верховна Рада розгляне її найближчим часом.

Джерело: Ракурс


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