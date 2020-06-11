Денис Маслов, фото: Denys Maslov

https://racurs.ua/ua/n139589-eks-suddya-zamist-mediynyka-stalo-vidomo-hto-zaminyt-tkachenka-u-parlamenti.html

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Олександра Ткаченка, колишнього керівника медіахолдингу «1+1» та екс-очільника парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, який нещодавно став міністром культури, у парламенті замінить Денис Маслов.

Відповідне рішення ухвалила Центральна виборча комісія (ЦВК), визнавши Маслова обраним депутатом. Про це повідомляє прес-служба Центрвиборчкому.

Маслов є членом партії «Слуга народу» і в її виборчому списку на торішніх парламентських виборах перебував під № 138. Він проживає у Дніпрі.

Раніше працював суддею Дніпровського районного суду міста Кам’янське (Дніпропетровська область), а також займав керівні посади в юридичних компаніях.

Ткаченка обрали народним депутатом за списками «Слуги народу» на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року. Нещодавно він склав депутатські повноваження у зв’язку з обранням на посаду міністра культури.

Нагадаємо, Верховна Рада проголосувала за обрання Ткаченка новим міністром культури 4 червня. Його кандидатуру підтримали 263 народні обранці.