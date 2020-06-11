Денис Маслов, фото: Denys Maslov

https://racurs.ua/n139589-eks-sudya-vmesto-mediyschika-stalo-izvestno-kto-zamenit-tkachenko-v-parlamente.html

Ракурс

Александра Ткаченко, бывшего руководителя медиахолдинга «1+1» и экс-главу парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, ставшего недавно министром культуры, в парламенте заменит Денис Маслов.

Соответствующее решение приняла Центральная избирательная комиссия (ЦИК), признав Маслова избранным депутатом. Об этом сообщает пресс-служба Центризбиркома.

Маслов является членом партии «Слуга народа» и в ее избирательном списке на прошлогодних парламентских выборах находился под № 138. Он проживает в Днепре.

Ранее работал судьей Днепровского районного суда города Каменское (Днепропетровская область), а также занимал руководящие должности в юридических компаниях.

Ткаченко избрали народным депутатом по спискам «Слуги народа» на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года. Недавно он сложил депутатские полномочия в связи с избранием на должность министра культуры.

Напомним, Верховная Рада проголосовала за избрание Ткаченко новым министром культуры 4 июня. Его кандидатуру поддержали 263 народных избранника.