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Ракурс
Денис Маслов, фото: Denys Maslov

Экс-судья вместо медийщика: стало известно, кто заменит Ткаченко в парламенте

11 июн 2020, 17:10
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Александра Ткаченко, бывшего руководителя медиахолдинга «1+1» и экс-главу парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, ставшего недавно министром культуры, в парламенте заменит Денис Маслов.

Соответствующее решение приняла Центральная избирательная комиссия (ЦИК), признав Маслова избранным депутатом. Об этом сообщает пресс-служба Центризбиркома.

Маслов является членом партии «Слуга народа» и в ее избирательном списке на прошлогодних парламентских выборах находился под № 138. Он проживает в Днепре.

Ранее работал судьей Днепровского районного суда города Каменское (Днепропетровская область), а также занимал руководящие должности в юридических компаниях.

Ткаченко избрали народным депутатом по спискам «Слуги народа» на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года. Недавно он сложил депутатские полномочия в связи с избранием на должность министра культуры.

Напомним, Верховная Рада проголосовала за избрание Ткаченко новым министром культуры 4 июня. Его кандидатуру поддержали 263 народных избранника.

Источник: Ракурс


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