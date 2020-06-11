Святослав Вакарчук. Фото: ТСН

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Святослав Вакарчук заявил о желании уйти из Верховной Рады, а его место в парламенте может занять Алина Свидерская.

Она баллотировалась в народные депутаты под 19-м номером в списке партии «Голос». Об этом на сегодняшнем брифинге заявил сам Вакарчук.

Как сообщается на сайте партии, Свидерская — юрист, правозащитник и общественный деятель, член организации «Профессиональное правительство», которая объединяет выпускников всех зарубежных вузов. Ей 31 год, в 2011 году закончила Национальный университет «Киево-Могилянская академия», а в 2012 году — университет в Кембридже в Великобритании с дипломом магистра права.

Политик в разные годы работала в компании Clifford Chance, Aice Hydro AS. В 2015 году была советником министра экономики по вопросам дерегуляции. В 2017 году стала соучредителем и председателем общественной организации «Лаборатория чистой энергетики». Это объединение проводит аналитические исследования на тему транзита чистой энергетики, борьбы с изменениями климата.

Кроме того, Алина Свидерская является женой бывшего министра обороны Украины Андрея Загороднюка, который работал в правительстве Алексея Гончарука.

Напомним, 24 июля 2019 года на съезде партии «Голос» Святослава Вакарчука официально избрали председателем этой политической силы. На выборах в Верховную Раду партия «Голос» набрала 5,82% голосов, получив 17 мест в парламенте.

Сегодня нардеп Вакарчук заявил, что уходит из парламента. Парламентарий уже написал заявление о сложении депутатских полномочий и надеется, что Верховная Рада рассмотрит его в ближайшее время.