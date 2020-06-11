Вакарчук защитил «Голос» от хейтеров. Фото: Голос

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Святослав Вакарчук, украинский певец, сегодня заявил, что написал заявление о сложении полномочий нардепа. В то же время он сообщил, что не завершает свою политическую карьеру, он в дальнейшем будет работать в партии «Голос».

В связи с этим он обратился к избирателям и попросил их в дальнейшем поддерживать эту политическую силу. Об этом он рассказал во время брифинга 11 июня.

Кроме того, он обратился к недоброжелателям, которые «льют на него грязь».

Также я хотел бы обратиться к своим личным хейтерам и врагам с очень простым месседжем — вы можете безуспешно и бесперспективно продолжать лить свою информационную грязь на меня, если вам это нравится. Я снисходительно к этому отношусь. Но прекратите трогать мою партию. Поэтому план такой: я отхожу в сторону, вы со своим дерьмом со мной, а партия уверенно идет вперед, — сказал он.

Кроме того, он обратился к украинцам. Он пообещал, что сделает все возможное, чтобы Украина становилась сильнее с каждым днем.

Напомним, ранее Вакарчук заявил, что уходит из парламента. Он уже написал заявление о сложении депутатских полномочий и надеется, что парламент рассмотрит его в ближайшее время.