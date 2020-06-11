Вакарчук захистив «Голос» від хейтерів. Фото: Голос

https://racurs.ua/ua/n139574-vakarchuk-nedobrozychlyvcyam-golos-ne-chipayte-ya-vidhodju-v-bik-i-vy-ydit-za-mnou.html

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Святослав Вакарчук, український співак, сьогодні заявив, що складає повноваження нардепа. Водночас він повідомив, що не завершує свою політичну кар'єру, він надалі працюватиме у партії «Голос».

У зв’язку з цим він звернувся до виборців та попросив їх надалі підтримувати цю політичну силу. Про це він розповів під час брифінгу 11 червня.

Окрім того, він звернувся до недоброзичливців, які «ллють на нього бруд».

Також я хотів би звернутися до своїх особистих хейтерів і ворогів з дуже простим меседжем — ви можете безуспішно і безперспективно продовжувати лити свій інформаційний бруд на мене, якщо вам це подобається. Я поблажливо до цього ставлюся. Але припиніть рухати мою партію. Тому план такий: я відходжу в сторону, ви зі своїм лайном зі мною, а партія впевнено йде вперед, — сказав він.

Окрім того, він звернувся до українців. Він пообіцяв, що робитиме все можливе, аби Україна ставала сильнішою кожного дня.

Нагадаємо, раніше Вакарчук заявив, що йде з парламенту. Він вже написав заяву про складання депутатських повноважень та сподівається, що парламент розгляне її найближчим часом.