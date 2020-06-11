Святослав Вакарчук. Фото: ТСН

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Святослав Вакарчук заявив про бажання піти з Верховної Ради, а його місце в парламенті може зайняти Аліна Свідерська.

Вона балотувалася в народні депутати під 19-м номером у списку партії «Голос». Про це на сьогоднішньому брифінгу заявив сам Вакарчук.

Як повідомляється на сайті партії, Свідерська — юрист, правозахисник і громадський діяч, член організації «Професійний уряд», яка об'єднує випускників всіх зарубіжних вузів. Їй 31 рік, в 2011 році закінчила Національний університет «Києво-Могилянська академія», а в 2012 році — університет в Кембриджі у Великій Британії з дипломом магістра права.

Політик у різні роки працювала в компанії Clifford Chance, Aice Hydro AS. У 2015 році була радником міністра економіки з питань дерегуляції. У 2017 році стала співзасновником та головою громадської організації «Лабораторія чистої енергетики». Ця ГО проводить аналітичні дослідження на тему транзиту чистої енергетики, боротьби зі змінами клімату.

Окрім того, Аліна Свідерська є дружиною колишнього міністра оборони України Андрія Загороднюка, який працював в уряді Олексія Гончарука.

Нагадаємо, 24 липня 2019 року на з’їзді партії «Голос» Святослава Вакарчука офіційно обрали головою цієї політичної сили. На виборах до Верховної Ради партія «Голос» набрала 5,82% голосів, здобувши 17 місць у парламенті.

Сьогодні нардеп Вакарчук заявив, що йде з парламенту. Парламентар вже написав заяву про складання депутатських повноважень та сподівається, що Верховна Рада розгляне її найближчим часом.