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Вакарчук может остаться нардепом из-за нежелания «слуг» лишить его мандата: Избрался - работай

Избрался — работай: в «Слуге народа» не готовы отпустить Вакарчука из Рады

11 июн 2020, 17:14
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Святослав Вакарчук сегодня заявил о своем намерении отказаться от депутатского мандата. Это решение вызвало волну дискуссий среди украинских политиков и коллег парламентария. В то же время некоторые нардепы из пропрезидентской фракции «Слуга народа» раскритиковали заявление Вакарчука и сообщили о своем намерении не голосовать за сложение лидером «Голоса» депутатских полномочий.

Я проголосую против сложения депутатских полномочий Святославом Вакарчуком. Избрался — работай, — написал в Фейсбуке 11 июня нардеп-«слуга» Богдан Яременко.

Вакарчук може залишитися нардепом через небажання “слуг” позбавити його мандата

Его поддержал также еще один представитель команды Зеленского в Верховной Раде Александр Качура.

Мы с коллегой спорили — Вакарчук сдаст мандат до сентября или после? Сегодня я выиграл бутылку… По правде, решение Вакарчука ожидаемо и понятно. Святослав в парламенте был явно не на своем месте… Я буду голосовать против того, чтобы отпускать Вакарчука из Рады. И призываю своих коллег нажать красную кнопку, — написал Качура в своем Телеграм-канале.

По его словам, если народ доверил Вакарчуку завести «депутатскую фракцию „Голос“ в Раду, то пусть работает до конца каденции».

Вакарчук може залишитися нардепом через небажання “слуг” позбавити його мандата

Напомним, нардеп Вакарчук заявил, что уходит из парламента. Парламентарий уже написал заявление о сложении депутатских полномочий и надеется, что Верховная Рада рассмотрит его в ближайшее время.

Источник: Ракурс


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