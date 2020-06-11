Вакарчук может остаться нардепом из-за нежелания «слуг» лишить его мандата: Избрался - работай

https://racurs.ua/n139590-izbralsya-rabotay-v-sluge-naroda-ne-gotovy-otpustit-vakarchuka-iz-rady.html

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Святослав Вакарчук сегодня заявил о своем намерении отказаться от депутатского мандата. Это решение вызвало волну дискуссий среди украинских политиков и коллег парламентария. В то же время некоторые нардепы из пропрезидентской фракции «Слуга народа» раскритиковали заявление Вакарчука и сообщили о своем намерении не голосовать за сложение лидером «Голоса» депутатских полномочий.

Я проголосую против сложения депутатских полномочий Святославом Вакарчуком. Избрался — работай, — написал в Фейсбуке 11 июня нардеп-«слуга» Богдан Яременко.

Его поддержал также еще один представитель команды Зеленского в Верховной Раде Александр Качура.

Мы с коллегой спорили — Вакарчук сдаст мандат до сентября или после? Сегодня я выиграл бутылку… По правде, решение Вакарчука ожидаемо и понятно. Святослав в парламенте был явно не на своем месте… Я буду голосовать против того, чтобы отпускать Вакарчука из Рады. И призываю своих коллег нажать красную кнопку, — написал Качура в своем Телеграм-канале.

По его словам, если народ доверил Вакарчуку завести «депутатскую фракцию „Голос“ в Раду, то пусть работает до конца каденции».

Напомним, нардеп Вакарчук заявил, что уходит из парламента. Парламентарий уже написал заявление о сложении депутатских полномочий и надеется, что Верховная Рада рассмотрит его в ближайшее время.