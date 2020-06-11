Поліція в Україні. Фото: vezha.net.ua

https://racurs.ua/ua/n139593-v-odesi-patrulni-jorstkogo-pobyly-cholovika-za-pravoohoronciv-vzyalosya-dbr.html

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В Одесі інспектори патрульної поліції безпідставно побили місцевого мешканця.

На початку 2019 року двоє патрульних під час нічного чергування в одному з міських дворів виявили дівчину та чоловіка, які сварилися між собою. Правоохоронці попросили чоловіка показати документи, які посвідчують особу. Той відповів відмовою. Про це 11 червня повідомляє департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Далі між патрульними та одеситом виник конфлікт. Без підстав силовики накинулися на чоловіка та почали його бити кийками. Збивши з ніг громадянина, вони гамселили його ногами. Через дії поліцейських у потерпілого діагностували легкі тілесні ушкодження.

Слідчі Державного бюро розслідувань вже вручили 25-ти та 30-річному інспекторам підозру за ч. 2 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, нещодавно Державне бюро розслідувань викрило банду діючих співробітників поліції, які останні півтора роки змушували громадян вчиняти злочини, щоб підвищувати показники у роботі поліції. Людей били та психологічно на них тиснули, щоб ті займалися крадіжками, торгували зброєю та наркотиками.