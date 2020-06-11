Справа Стерненка: стало відомо, коли відбудеться суд над активістом

Сергій Стерненко, фото: «Думская»

https://racurs.ua/ua/n139594-sprava-sternenka-pryznacheno-datu-sudovogo-zasidannya-z-obrannya-zapobijnogo-zahodu.html

Ракурс

Сергію Стерненку, колишньому лідеру одеського «Правого сектору», запобіжний захід обиратимуть завтра у Шевченківському районному суді Києва.

Засідання розпочнеться завтра о 14.00. Розглядатиме відповідне питання буде суддя Володимир Бугіль. Про це Стерненко повідомив сьогодні у своєму Telegram-каналі.

За словами активіста, йому вручили клопотання про цілодобовий домашній арешт та носіння електронного браслета.

Стерненка сьогодні викликали до СБУ, де вручили повідомлення про підозру у вчиненні умисного вбивства та незаконному носінні холодної зброї (ч. 1 ст. 115 та ч. 2 ст. 263 Кримінального кодексу).

Справа, у якій Стерненко є підозрюваним, стосується нападу, здійсненого на нього 24 травня 2018 року. Тоді Стерненко завдав смертельного поранення одному з нападників.

Активіст наголошує, що це був самозахист. Однак у СБУ стверджують, що він завдав смертельного удару ножем вже тоді, коли його життю нічого не загрожувало.

Нагадаємо, сьогодні під будівлею СБУ в Києві відбувся мітинг на підтримку Стерненка.