Стерненку обирають запобіжний захід в умовах суворих заходів безпеки, фото — С.Стерненка

https://racurs.ua/ua/n139638-sternenku-obyraut-zapobijnyy-zahid-za-suvoryh-zahodiv-bezpeky-translyaciya-foto.html

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Сергій Стерненко, за участі якого сьогодні в Києві почалося судове засідання щодо обранню йому запобіжного заходу, приїхав до Шевченківського районного суду Києва.

Поблизу суду ЗМІ і блогери помітили кілька сотень особового складу поліції і Нацгвардії. Всередині приміщення також чимало співробітників поліції, які не пропускають людей всередину.

Стерненко приблизно о 14.00 зайшов до суду з великою папкою паперів, ймовірно, матеріалами кримінальної справи.

Поліція перевіряє всіх, хто проходить на територію суду. Поблизу зібралася й підтримка Стерненка, є декілька народних депутатів.

Стерненка вчора викликали до СБУ, де вручили повідомлення про підозру у вчиненні умисного вбивства та незаконному носінні холодної зброї (ч. 1 ст. 115 та ч. 2 ст. 263 КК України). Справа, у якій активіст є підозрюваним, стосується нападу, здійсненого на нього 24 травня 2018 року. Тоді Стерненко завдав смертельного поранення одному з нападників.

Активіст наголошує, що це був самозахист. Однак у СБУ стверджують, що він завдав смертельного удару ножем вже тоді, коли його життю нічого не загрожувало.