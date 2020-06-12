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Ракурс
Сергій Стерненко, фото: «Актуальна правда»

Справа Стерненка: СБУ оголосила в розшук одного з нападників на активіста (ДОКУМЕНТ)

12 чер 2020, 14:15
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Служба безпеки України (СБУ) оголосила в розшук Олександра Ісайкула — одного з учасників вчиненого 24 травня 2018 року нападу на одеського активіста Сергій Стерненка.

Про це йдеться у відповіді СБУ на інформаційний запит агентства «РБК-Україна» щодо Ісайкула та ще одного учасника нападу на Стерненка — Івана Кузнєцова, який помер від завданих активістом тоді поранень.

Також у відповіді СБУ зазначається, що підозру стосовно Кузнєцова не скасовували.

Раніше Стерненко заявляв, що Ісайкул після нападу на нього втік за кордон — спочатку до Молдови, згодом — до Німеччини, після чого перебрався до Росії. Стерненко стверджував, що СБУ відмовлялася оголошувати Ісайкула в розшук.

Відповідь СБУ, фото: «РБК-Україна»

Нагадаємо, Стерненко стверджує, що його дії, які призвели до смерті Кузнєцова, були самозахистом. Водночас у СБУ вважають, що він завдав смертельного удару Кузнєцову вже тоді, коли його життю нічого не загрожувало. Сьогодні суд має обрати запобіжний захід Стерненку у цій справі.

Джерело: Ракурс


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