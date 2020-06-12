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Ракурс
Сергей Стерненко, фото: «Актуальная правда»

Дело Стерненко: СБУ объявила в розыск одного из нападавших на активиста (ДОКУМЕНТ)

12 июн 2020, 14:15
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Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск Александра Исайкула — одного из участников совершенного 24 мая 2018 года нападения на одесского активиста Сергей Стерненко.

Об этом говорится в ответе СБУ на информационный запрос агентства «РБК-Украина» относительно Исайкула и еще одного участника нападения на Стерненко — Ивана Кузнецова, который умер от нанесенных активистом тогда ранений.

Также в ответе СБУ отмечается, что подозрение относительно Кузнецова не отменяли.

Ранее Стерненко заявлял, что Исайкул после нападения на него бежал за границу — сначала в Молдавию, затем — в Германию, после чего перебрался в Россию. Стерненко утверждал, что СБУ отказывалась объявлять Исайкула в розыск.

Ответ СБУ, фото: «РБК-Украина»

Напомним, Стерненко утверждает, что его действия, которые привели к смерти Кузнецова, были самозащитой. В то же время в СБУ считают, что он нанес смертельный удар Кузнецову уже тогда, когда его жизни ничего не угрожало. Сегодня суд должен избрать меру пресечения Стерненко в этом деле.

Источник: Ракурс


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