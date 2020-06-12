Олигарх Игорь Коломойский. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n139636-kolomoyskomu-ne-udalos-zablokirovat-rabotu-uristov-i-sovetnikov-nacbanka-i-privatbanka.html

Ракурс

Соломенский районный суд города Киева 9 июня оставил без рассмотрения иск Игоря Коломойского к НБУ, «ПриватБанку» и Министерству финансов.

Олигарх с 2017 года хочет заблокировать сотрудничество этих банков и министерства с юридическими советниками и консультантами. Речь идет о сотрудничестве с международными компаниями Kroll, AlixPartners, Hogan Lovells, «Астерс». Бывший владелец «Привата» через суды требует от государства расторгнуть заключенные с ними договоры. Об этом 12 июня сообщила пресс-служба НБУ.

В банке отметили, что государство привлекло эти компании к финансовому расследованию деятельности бывших владельцев «ПриватБанка». Также юридические советники сопровождают судебные процессы по национализации банка в Украине и заграницей. Фемида оставила без рассмотрения поданный в декабре 2017 года Коломойским иск из-за непредоставления им обоснований исковых требований.

Мы приветствуем решение суда. Считаем недопустимым создание препятствий для расследования событий, приведших к многомиллиардной нехватки капитала «ПриватБанка» и дополнительных расходов для государства на сумму более 155 млрд грн, — заявил представитель НБУ Виктор Григорчук.

Напомним, СМИ сообщили, что Игорь Коломойский не утратил права требовать компенсацию за национализированный в 2016 году «ПриватБанк» даже после принятия Радой так называемого «антиколомойского» банковского законопроекта.