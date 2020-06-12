Олігарх Ігор Коломойський. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n139636-kolomoyskomu-ne-vdalosya-zablokuvaty-robotu-urystiv-ta-radnykiv-nacbanku-y-pryvatbanku.html

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Солом’янський районний суд міста Києва 9 червня залишив без розгляду позов Ігоря Коломойського до НБУ, «ПриватБанку» та Міністерства фінансів.

Олігарх із 2017 року хоче заблокувати співпрацю цих банків та міністерства з юридичними радниками та консультантами. Йдеться про співпрацю з міжнародними компаніями Kroll, AlixPartners, Hogan Lovells, «Астерс». Колишній власник «Привату» через суди вимагає від держави розірвати укладені з ними договори. Про це 12 червня повідомила прес-служба НБУ.

У банку зазначили, що держава залучила ці компанії до фінансового розслідування діяльності колишніх власників «ПриватБанку». Також юридичні радники супроводжують судові процеси щодо націоналізації банку в Україні та закордоном. Феміда залишила без розгляду поданий у грудні 2017 року паном Коломойським позов через ненадання ним обґрунтування позовних вимог.

Ми вітаємо рішення суду. Вважаємо неприпустимим створення перешкод для розслідування подій, що призвели до багатомільярдної нестачі капіталу «ПриватБанку» та додаткових витрат для держави на суму більше 155 млрд грн, — заявив представник НБУ Віктор Григорчук.

Нагадаємо, ЗМІ повідомили, що Ігор Коломойський не втратив права вимагати компенсацію за націоналізований у 2016 році «ПриватБанк» навіть після ухвалення Радою так званого «антиколомойського» банківського законопроекту.