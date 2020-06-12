Верховна Рада ухвалила лише один закон уряду Шмигаля — КВУ

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Верховна Рада ухвалила лише один закон уряду Дениса Шмигаля за результатами перших 100 днів його роботи. Йдеться про законопроект, який регулює внесення змін до держбюджету на 2020 рік щодо безперервного забезпечення харчування військовослужбовців.

Загалом за період із 5 березня по 11 червня уряд Шмигаля подав до українського парламенту 39 проектів законів, повідомляє Комітет виборців України у Фейсбук.

Враховуючи, що законом став лише один із них, відсоток успішності законодавчої роботи уряду складає 2,5%. Решта неухвалених законопроектів авторства уряду перебувають у ВР, — зазначили в КВУ.

Аналітики також порівняли, скільки було ухвалено законопроектів за перші 100 днів роботи уряду Олексія Гончарука.

Було подано 44 проекти законів, із них законами стали сім або 16%, — додали в КВУ.

Очільник КВУ Олексій Кошель такі показники діяльності Кабміну Шмигаля назвав «повним провалом законодавчої роботи».

Нагадаємо, за час пандемії Рада ухвалила 22 закони, спрямовані на боротьбу з коронавірусом. Парламент підтримав законопроекти авторства народних депутатів, а не уряду.