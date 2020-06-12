Віктор Медведчук та Володимир Путін. Фото: 112.ua

https://racurs.ua/ua/n139640-opzj-vid-imeni-vsih-ukrayinciv-pryvitala-rosiyan-z-dnem-rf-u-medvedchuka-zgadaly-pro-spilni.html

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Партія «Опозиційна платформа — за життя» опублікувала на своєму сайті привітання всіх росіян з їхнім державним святом — Днем Росії.

Це державне свято в РФ святкують щороку 12 червня. У політсилі, лідерами якої є одіозні Віктор Медведчук та Юрій Бойко, заявили, що начебто вітають країну-агресора від імені всіх громадян України. В ОПЗЖ заявили, що попри заяви президента Зеленського, «з Росією нас повʼязують не просто спільні кордони». Про це йдеться в повідомленні на сайті політсили.

У своєму привітанні у партії згадали й «тісно переплетені людські долі, духовні і культурні цінності, спільну історичну спадщину». Не обійшлося й без згадки про перемогу в Другій світовій війні. У всіх відносинах українців та росіян в ОПЗЖ звинувачують «національно стурбованих політиків» та «ура-патріотичну меншість».

Українці втомилися від русофобської істерії, від політики ненависті і прекрасно розуміють, що сьогодні Україна як ніколи потребує розвитку діалогу з Росією, радикальної зміни економічного курсу і відновлення стратегічного економічного партнерства з Росією, — зазначили у Медведчука.

У політсилі нагадали, що вже зробили перший крок до початку діалогу з Росією — створили у Раді міжфракційне депутатське об'єднання «Міжпарламентський діалог заради миру: Україна — Росія — Німеччина — Франція».

Нагадаємо, Печерський райсуд Києва зобов’язав прокуратуру розпочати кримінальне провадження щодо представників парламентської фракції ОПЗЖ, які в березні здійснили візит до Москви, де зустрілися з депутатами російської Держдуми.