Правоохоронці заявляють про викриття схеми зловживань на залізниці, фото: «Щоденний Львів»

https://racurs.ua/ua/n139641-lvivska-zaliznycya-zakupovuvala-vjyvani-detali-z-rf-sbu-foto.html

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«Львівська залізниця», філія «Укрзалізниці», закуповувала вживані запчастини для рухомого складу з Росії, які видавалися за нові деталі.

Правоохоронці викрили причетність посадовців цього держпідприємства до мільйонних зловживань, повідомляє прес-центр СБУ.

За даними слідства, посадовці «Львівської залізниці» домовилися з комерсантами про закупку потрібних для залізниці запчастин на суму понад 3,7 млн грн. Підрядники замість нових деталей постачали ввезені з Росії вживані.

Отримані від держпідприємства кошти зловмисники переводили на рахунки фіктивних структур для виводу в «тінь». Зазначається, що під час проведених в підрозділах «Укрзалізниці» та у підрядників обшуків були вилучені вживані запчастини та документацію, яка підтверджує здійснення оборудки.

Відкрите кримінальне провадження за ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу. Встановлюється причетність керівників ланок філії «Україзалізниці» до протиправної діяльності.

Нагадаємо, торік чиновників «Одеської залізниці» викрили на отриманні хабара на суму 200 тис. грн.