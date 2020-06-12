Україна отримала перший транш від МВФ. Фото: minfin.com.ua

https://racurs.ua/ua/n139643-pershyy-transh-u-2-1-mlrd-dol-vid-mvf-vje-pererahuvaly-ukrayini-nacbank.html

Ракурс

Україна повністю отримала 2,1 млрд дол. першого траншу від Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Гроші почали надходити від країн-членів фонду з 11 червня, а 12 червня процес перерахування було завершено. Про це повідомив голова Національного банку України Яків Смолій на власній сторінці у Twitter.

Чи знали ви, що кошти надходять не напряму від МВФ, а від країн-членів фонду? Відучора кошти надходили частинами у доларах, євро, єнах, фунтах і юанях — валютах, що входять у SDR. Зараз процес завершено, — йдеться в повідомленні.

За словами очільника НБУ, кошти підуть на подолання епідемії коронавірусу й допоможуть забезпечити макрофінансову стабільність. Смолій зазначив, що отриманий транш та допомога від ЄС збільшила міжнародні резерви до України 28,7 млрд дол.

Нагадаємо, 10 червня МВФ затвердив 18-місячну програму підтримки України на 5 млрд дол. Вчора Міністерство фінансів повідомляло, що 11 червня Україні перерахують перший транш в сумі 2,1 млрд дол. Це перша частина із запланованих 5 млрд дол., які Україна повинна отримати в рамках програми Stand-by.