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На суде по делу Стерненка произошли столкновения с полицией, людей не пускают в зал, фото — С.Козлюк

На суде по делу Стерненка произошли столкновения с полицией, людей не пускают в зал (ФОТО)

12 июн 2020, 15:43
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Сергею Стерненку сегодня избирают меру пресечения в экстремальных условиях. В зал суда людей не пропускает полиция, вблизи и внутри здания собралось до полутысячи человек.

В зал попали даже не все журналисты, а защита Стерненка объявила отвод судье. Прокуратура будет настаивать на домашнем аресте подозреваемого.

Дело Стерненка: в суде произошли столкновения с полицией, людей не пускают в зал, фото — С.Козлюк

Охрана Шевченковского суда не пускает сторонников активиста. Аргументируют это тем, что в зале не должно находиться более 20 человек, включая участников процесса. Активисты попытались пройти силой и потолкались с полицией, скандируя: «Пропустите!».

Дело Стерненка: в суде произошли столкновения с полицией, людей не пускают в зал, фото — С.Козлюк

Единственный способ попасть внутрь, если присутствующий не является нардепом, — присоединиться к процессу и взять Стерненка на поруки. Он сам предложил присутствующим сделать такой шаг и начал раздавать бланки соответствующих заявлений. Таким образом люди смогут стать участниками судебного процесса и охрана должна будет их пропустить.

На суд к Стерненку не пускают, защита объявила отвод судьи, фото — Я.Дух

До 50 человек пытались зайти в зал суда. Их блокирует судебная охрана из-за карантина и ограничения. Присутствующие несколько раз толкались с силовиками и повредили металодетекторну рамку. В толпе досталось и экс-политзаключенному Кремля Владимиру Балуху. Журналисты отмечают, что силовики не имеют номеров на шлемах.

Адвокаты в начале рассмотрения дела заявили ходатайство об отводе судьи Бугеля, который является судьей Майдана и у него конфликт интересов с Стерненком, который был активным участником Революции достоинства. Суд отвод не удовлетворил.

Вблизи Шевченковского суда тем временем зажгли и несколько файеров.

На суде по делу Стерненка произошли столкновения с полицией, людей не пускают в зал, фото — Р.Синицын

Стерненка вчера вызвали в СБУ, где вручили уведомление о подозрении в совершении умышленного убийства и незаконном ношении холодного оружия (ч. 1 ст. 115 и ч. 2 ст. 263 УК Украины). Дело, по которому активист является подозреваемым, касается нападения, совершенного на него 24 мая 2018 года. Тогда Стерненко нанес смертельное ранение одному из нападавших.

Активист отмечает, что это была самозащита. Однако в СБУ утверждают, что он нанес смертельный удар ножом уже тогда, когда его жизни ничего не угрожало.

Источник: Ракурс


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