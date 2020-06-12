Справа Гандзюк: розслідування поновлено, Мангера примусово доставлять до суду

Владислав Мангер: Теперішній час

https://racurs.ua/ua/n139647-sprava-gandzuk-rozsliduvannya-ponovleno-mangera-prymusovo-dostavlyat-do-sudu.html

Ракурс

Справу Катерини Гандзюк продовжать розслідувати у зв’язку з новими обставинами. Прокуратура прийняла рішення, що досудове розслідування вбивства Гандзюк триватиме до кінця липня. Досудове розслідування буде проводитися щодо Владислава Мангера та Олексія Левіна. Крім того, Печерський суд Києва задовольнив клопотання прокуратури і ухвалив у примусовому порядку доставити до суду Мангера.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці спільноти «Хто замовив Катю Гандзюк?»

Мангер до суду не з’явився, а його адвокат не став називати причину відсутності підзахисного. За попередніми даними, Мангер нібито пішов на лікарняний.

Прокурор Андрій Синюк заявив, що відновлення розслідування обумовлено тим, що кілька свідків повідомили, що Мангер на них чинив тиск. Свідки повідомили про це вже на стадії ознайомлення із матеріалами справи.

Прокуратура клопотатиме в суді про обрання Мангеру запобіжного заходу у виді тримання під вартою без права внесення застави, щоб підозрюваний не міг чинити тиск на свідків. Засідання суду, на якому буде вирішуватися питання про обрання запобіжного заходу Мангеру, призначене на 15 червня.

Сам Мангер заперечує, що він чинив тиск на свідків.

Після закінчення досудового розслідування прокурори нададуть адвокатам для ознайомлення нові матеріали справи.

Як раніше писав «Ракурс», у травні активісти руху «Хто замовив Катю Гандзюк?» провели в Маріїнському парку в Києві акцію перед прес-конференцією президента Володимира Зеленського. Учасники акції тримали плакат «Зеленський, визнай злив справи Гандзюк».