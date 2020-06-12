Роман Труба, фото: «24 канал»

https://racurs.ua/ua/n139648-zvilnennya-truby-verhovnyy-sud-vidmovyv-eks-ochilnyku-dbr-u-ponovlenni-na-posadi.html

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Романа Трубу, колишнього директора Державного бюро розслідувань (ДБР), Верховний Суд відмовився поновлювати на посаді очільника цього правоохоронного органу.

Колегія суддів Касаційного адміністративного суду сьогодні відмовила у задоволенні позову Труби, котрий просив визнати незаконним указ президента про його звільнення. Про це повідомляє прес-служба Верховного суду.

Повний текст відповідного рішення має з’явитися впродовж п’яти днів.

Труба очолював ДБР у період з листопада 2017 року по кінець грудня 2019 року. Зеленський звільнив його з цієї посади своїм указом № 960/2019 від 27 грудня 2019 року.

Нагадаємо, в лютому стало відомо, скільки Труба заробив за час перебування на посаді директора ДБР з 22 листопада 2017 року по 27 грудня 2019 року.