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Ракурс
Роман Труба, фото: «24 канал»

Звільнення Труби: Верховний суд відмовив екс-очільнику ДБР у поновленні на посаді

12 чер 2020, 16:31
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Романа Трубу, колишнього директора Державного бюро розслідувань (ДБР), Верховний Суд відмовився поновлювати на посаді очільника цього правоохоронного органу.

Колегія суддів Касаційного адміністративного суду сьогодні відмовила у задоволенні позову Труби, котрий просив визнати незаконним указ президента про його звільнення. Про це повідомляє прес-служба Верховного суду.

Повний текст відповідного рішення має з’явитися впродовж п’яти днів.

Труба очолював ДБР у період з листопада 2017 року по кінець грудня 2019 року. Зеленський звільнив його з цієї посади своїм указом № 960/2019 від 27 грудня 2019 року.

Нагадаємо, в лютому стало відомо, скільки Труба заробив за час перебування на посаді директора ДБР з 22 листопада 2017 року по 27 грудня 2019 року.

Джерело: Ракурс


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