Коронавірус негативно вплинув на українську економіку

https://racurs.ua/ua/n139653-u-mvf-sprognozuvaly-koly-ukrayinska-ekonomika-vyyde-z-koronavirusnoyi-kryzy.html

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Міжнародний валютний фонд (МВФ) вважає, що відновлення української економіки від наслідків кризи, спричиненої пандемією коронавірусної хвороби COVID-19, може затягнутися на тривалий час — до 2024 року.

Експерти МВФ очікують, що українська економіка впродовж наступних років зростатиме поступово до приблизно 4% з досягненням подальшого прогресу в імплементації структурних реформ. Про це повідомляє видання Bloomberg з посиланням на прогноз МВФ.

У фонді очікують, що ВВП України цього року впаде на 8,2%, а у 2021 році зросте лише на 1,1%, попри продовження співпраці з МВФ, а також розблокування додатково 1 млрд дол. від Світового банку та 1,2 млрд євро від Європейського Союзу.

У 2022 році зростання очікується на рівні 3%, у 2023 році — на рівні 3,4%, у 2024 році — на 3,8%, а в 2025 зростання ВВП України сягне 4%.

Зазначається, що на тлі глибшої, ніж очікувалося, рецесії, Нацбанк зменшив облікову ставку на 2% — до 6% річних, що є найнижчим рівнем за весь період незалежності України.

Нагадаємо, у МВФ також спрогнозували, який буде курс гривні до іноземних валют у найближчі роки.