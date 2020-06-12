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Верховна Рада: ЦВК зареєструвала нардепа, який замінить у Раді “слугу” Ткаченка
ЦВК зареєструвала нардепа, який замінить у Раді «слугу» Ткаченкаhttps://racurs.ua/ua/n139652-cvk-zareiestruvala-nardepa-yakyy-zaminyt-u-radi-slugu-tkachenka.htmlРакурс
Верховна Рада поповниться новим народним депутатом — 12 червня Центральна виборча комісія зареєструвала представника «Слуги народу» Дениса Маслова новим парламентарем.
У сесійній залі Маслов поповнить ряди президентської фракції і замінить колишнього гендиректора «1+1» Олександра Ткаченка, який тепер очолює Міністерство культури.
Маслова було обрано на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, — йдеться у повідомленні ЦВК.
Маслов є членом партії Володимира Зеленського «Слуга народу» і в її виборчому списку на торішніх виборах перебував під № 138. Він проживає у Дніпрі. Раніше працював суддею Дніпровського районного суду міста Кам’янське (Дніпропетровська область), а також займав керівні посади в юридичних компаніях.
Нагадаємо, Верховна Рада проголосувала за обрання Ткаченка новим міністром культури 4 червня. Його кандидатуру підтримали 263 народні обранці.