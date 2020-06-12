Справи Майдану: глухий кут у розслідуванні у Венедиктової вирішили нівелювати звинуваченням свідка

Справи Майдану. Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/ua/n139651-spravy-maydanu-gluhyy-kut-u-rozsliduvanni-u-venedyktovoyi-vyrishyly-niveluvaty-zvynuvachennyam.html

Ракурс

Справи Майдану розслідуються протягом шести років, але винуватці розстрілу мирних протестуючих залишаються на свободі. В Офісі генпрокурора вирішили показати свою роботу, звинувативши свідка в наданні неправдивих свідчень.

До суду вже спрямовано обвинувальний акт. На думку слідства, свідок навмисно дав неправдиві свідчення, щоб звільнити з-під варти колишнього правоохоронця, який є фігурантом справ Майдану. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Слідством встановлено, що суддя Печерського районного суду на підставі завідомо неправдивих показань свідка обрав для колишнього слідчого Дніпровського райуправління міліції Головного управління Міністерства внутрішніх справ України у місті Києві занадто м’який запобіжний захід та звільнив його з-під варти. Після звільнення колишній слідчий намагався втекти на тимчасово окуповану територію України, але був затриманий і постав перед судом.

За версією слідства, екс-правоохоронець 18 лютого 2014 року незаконно затримав двох учасників євромайдану і оголосив їм про підозру в організації масових заворушень без доказів вини. Після цього він спрямував до суду клопотання про взяття активістів під варту.

Як раніше писав «Ракурс», суд обрав запобіжний захід для колишнього міністра оборони Павла Лебедєва у виді тримання під вартою. Так як Лебедєв перебуває за межами України, запобіжний захід обрано заочно.