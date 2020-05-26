Справи Майдану: заочно арештовано екс-міністра оборони Павла Лебедєва

Заочно заарештовано екс-міністра оборони Павла Лебедєва. Фото: Еспресо.TV

https://racurs.ua/ua/n138795-spravy-maydanu-zaochno-areshtovano-eks-ministra-oborony-pavla-lebedieva.html

Ракурс

Справи Майдану розглядаються у судах, але більшість фігурантів зараз перебувають за межами України, тому рішення виносяться заочно. Сьогодні Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання прокурора Офісу генпрокурора і обрав запобіжний захід для колишнього міністра оборони Павла Лебедєва у виді утримання під вартою. Так як Лебедєв перебувє за межами України, запобіжний захід обрано заочно.

Колишній міністр обвинувачується у скоєнні низки особливо тяжких і насильницьких злочинів, у тому числі умисних вбивств, скоєних у період з 18 лютого 2014 року по 20 лютого 2014 року в Києві, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

У кримінальному провадженні розслідуються обставини організації екс-президентом України Віктором Януковичем перевищення влади і службових повноважень працівниками правоохоронних органів. Також розслідується перевищення влади низкою колишніх високопоставлених осіб, які перешкоджали проведенню зборів, мітингів та демонстрацій.

Такі дії призвели до масових жертв серед мітингувальників, у тому числі до умисних убивств і замахів на умисні вбивства учасників протестів у Києві.

Обрання судом запобіжного заходу дозволяє стороні обвинувачення почати процедуру екстрадиції стосовно колишнього міністра оборони. Крім того, прокурори будуть клопотати перед судом щодо дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia).

Як раніше писав «Ракурс», суд заочно обрав запобіжний захід у виді утримання під вартою для колишнього першого заступника голови Служби безпеки України.