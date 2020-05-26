Дела Майдана: заочно арестован экс-министр обороны Павел Лебедев

Заочно арестован экс-министр обороны Павел Лебедев. Фото: Еспресо.TV

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Ракурс

Дела Майдана рассматриваются в судах, но большинство фигурантов сейчас находятся за пределами Украины, поэтому решения выносятся заочно. Сегодня Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокурора Офиса генпрокурора и избрал меру пресечения для бывшего министра обороны Павла Лебедева в виде содержания под стражей. Так как Лебедев находится за пределами Украины, мера пресечения избрана заочно.

Бывший министр обвиняется в совершении ряда особо тяжких и насильственных преступлений, в том числе умышленных убийств, совершенных в период с 18 февраля 2014 года по 20 февраля 2014 года в Киеве, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

В уголовном производстве расследуются обстоятельства организации экс-президентом Украины Виктором Януковичем превышения власти и служебных полномочий работниками правоохранительных органов. Также расследуется превышение власти рядом бывших высокопоставленных лиц, которые препятствовали проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций.

Такие действия привели к массовым жертвам среди митингующих, в том числе к умышленным убийствам и покушениям на умышленные убийства участников протестов в Киеве.

Избрание судом меры пресечения позволяет стороне обвинения начать процедуру экстрадиции в отношении бывшего министра обороны. Кроме того, прокуроры будут ходатайствовать перед судом относительно разрешения на осуществление специального досудебного расследования (in absentia).

Как ранее писал «Ракурс», суд заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для бывшего первого заместителя главы Службы безопасности Украины.