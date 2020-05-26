Тарифы на воду в Харькове вырастут

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В Харькове тарифы на водоснабжение и водоотвод могут заметно вырасти в следующем году.

Соответствующую инициативу поддержали на общественных слушаниях, которые сегодня состоялись при участии 31 человека — представителей местного самоуправления и общественности, сообщает пресс-служба коммунального предприятия «Харьковводоканал».

Водоснабжения для населения и юридических лиц в 2021 году может подорожать на 3 грн за куб. м — до 18,60 грн/куб, водоотведение — на 2 грн, до 11,028 грн/куб (с НДС). Таким образом, тарифы на воду в среднем вырастут более чем на 20%, отмечают в водоканале.

Необходимость повышения тарифов в водоканале объясняют ростом в последнее время стоимости электроэнергии, на которую приходится более 45% стоимости тарифов. Кроме того, в 2021 году ожидается изменение размера минимальной зарплаты в Украине.

Конечные размеры тарифов еще должна утвердить Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Госрегулятор имеет право самостоятельно корректировать тарифы.

Ожидается, что утверждение произойдет в конце 2020 года или начале 2021 года.

Последний раз тарифы в Харькове повышали в феврале этого года — с 13,14 грн/куб до 15,23 грн/куб на водоснабжение и с 6,7 грн/куб до 9,22 грн/куб на водоотведение.

Напомним, в феврале тарифы на водоснабжение и водоотведение в Украине повысили в среднем на 15−20%.