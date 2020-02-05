Тарифы на воду в Украине повысили. Фото: ternopoliany.te.ua

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Тарифы на центральное водоснабжение и водоотвод в Украине повысили в среднем на 15−20%.

Цена на воду будет зависеть от региона. Основная причина подорожания — это заработная плата в городах. Чиновники считают, что рост тарифов — это несущественное поднятие цены. Соответствующее решение 4 февраля было принято на заседании регулятора тарифов Национальной комиссии по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг, говорится в сюжете ТСН.

Заработная плата, которая была в структуре тарифа составляла 5 тыс. 600 грн, сейчас средняя рыночная зарплата — 12 тыс. грн, в Киеве — 16 тыс. грн, во Львове — 18 тыс. грн. Рост от 15 до 20 процентов — это несущественное подорожание на платежку, — прокомментировала ситуацию член НКРЭКУ Ольга Бабий.

Сообщается, что самой дорогой вода будет в южных и восточных областях. Так, жителям Павлограда и Бердянска за куб придется заплатить почти 40 грн. Самым дешевым тариф будет для жителей Луцка — более 16 грн за водоснабжение и водоотведение.

Окончательную стоимость воды для регионов обещают озвучить за несколько дней. Заявляют, что подорожание тарифов обусловлено стремительным ростом заработных плат в отрасли.

Напомним, в ноябре 2019 года Кабинет министров принял постановление «о признании утратившим силу постановления от 26 июня 2019 года № 560», которым фактически развязал руки местным властям для увеличения тарифов. Этот документ устанавливал предельные тарифы на отопление и горячее водоснабжение.