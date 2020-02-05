Тарифи на воду в Україні зросли. Фото: ternopoliany.te.ua

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Тарифи на центральне водопостачання і водовідведення в Україні підвищили у середньому на 15−20%.

Ціна на воду залежатиме від регіону. Основна причина подорожчання — це заробітна плата в містах. Чиновники вважають, що зростання тарифів — це несуттєве підняття ціни. Відповідне рішення 4 лютого було прийняте на засіданні регулятора тарифів Національної комісії з регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, йдеться у сюжеті ТСН.

Заробітна плата, яка була в структурі тарифу становила 5 тис. 600 грн, зараз середня ринкова зарплата — 12 тис. грн, в Києві — 16 тис. грн, у Львові — 18 тис. грн. Зростання від 15 до 20 відсотків — це несуттєве подорожчання на платіжку, — прокоментувала ситуацію член НКРЕКП Ольга Бабій.

Повідомляється, що найдорожчою вода буде в південних та східних областях. Так, мешканцям Павлограда та Бердянська за куб доведеться заплатити майже 40 грн. Найдешевшим тариф буде для мешканців Луцька — понад 16 грн за водопостачання і водовідведення.

Остаточну вартість води для регіонів обіцяють озвучити за кілька днів. Заявляють, що подорожчання тарифів зумовлене стрімким зростанням заробітних плат в галузі.

Нагадаємо, у листопаді 2019 року Кабінет міністрів ухвалив постанову «Про визнання такою, що втратила чинність, постанови від 26 червня 2019 року № 560», якою фактично розв’язав руки місцевій владі для збільшення тарифів. Цей документ встановлював граничні тарифи на опалення і гаряче водопостачання.