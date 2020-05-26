Тарифи на воду в Харкові зростуть

https://racurs.ua/ua/n138794-u-harkovi-pogodyly-na-skilky-zrostut-taryfy-na-vodu.html

Ракурс

У Харкові тарифи на водопостачання та водовідведення можуть помітно зрости в наступному році.

Відповідну ініціативу підтримали на громадських слуханнях, які сьогодні відбулися за участі 31 особи — представників місцевого самоврядування та громадськості, повідомляє прес-служба комунального підприємства «Харківводоканал».

Водопостачання для населення та юридичних осіб у 2021 році може здорожчати на 3 грн за куб. м — до 18,60 грн/куб, водовідведення — на 2 грн, до 11,028 грн/куб (з ПДВ). Таким чином, тарифи на воду в середньому зростуть на понад 20%, зазначають у водоканалі.

Необхідність підвищення тарифів у водоканалі пояснюють зростанням останнім часом вартості електроенергії, на яку припадає понад 45% вартості тарифів. Крім того, у 2021 році очікується зміна розміру мінімальної зарплати в Україні.

Кінцеві розміри тарифів ще має затвердити Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Держрегулятор має право самостійно корегувати тарифи.

Очікується, що затвердження станеться наприкінці 2020 року чи початку 2021 року.

Востаннє тарифи у Харкові підвищували у лютому цього року — з 13,14 грн/куб до 15,23 грн/куб на водопостачання та з 6,7 грн/куб до 9,22 грн/куб на водовідведення.

Нагадаємо, у лютому тарифи на водопостачання і водовідведення в Україні підвищили у середньому на 15−20%.