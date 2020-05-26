Медичні маски дозволив Зеленський експортувати. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n138793-zelenskyy-pidtrymav-eksport-ukrayinskyh-medychnyh-masok.html

Ракурс

Експорт українських медичних масок та інших засобів індивідуального захисту підтримав президент Володимир Зеленський.

Виробникам масок та інших засобів захисту обіцяють дозволити експортувати продукцію, якщо її не зможуть продати в Україні. Це питання обговорили на нараді президента з представниками уряду та силовиків. Глава держави підтримав такий експорт. Наступного тижня Кабінет міністрів напрацює потрібні рішення для експорту засобів захисту. Про це 26 травня повідомила прес-служба Офісу президента.

Зеленський розкритикував те, що довго відбуваються закупівлі масок, дезінфекторів та обладнання, яке задіяне у боротьбі з коронавірусною інфекцією COVID-19. Глава держави нагадав, що у світі очікують на другу хвилю коронавірусу.

Закупівлі тривають задовго. Треба шукати виходи, щоб скоротити цей процес, щоб надалі міністерство закуповувало все швидше. Яка у нас складна бюрократія, ми знаємо. Знайдіть шляхи спростити її, — наголосив президент.

Раніше повідомлялося, що в Офісі президента збираються знову продавати за кордон медичні маски, які нещодавно були самим дефіцитним та дуже необхідним товаром в Україні.