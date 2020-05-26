Медицинские маски позволил экспортировать Зеленский. Фото: president.gov.ua

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Экспорт украинских медицинских масок и других средств индивидуальной защиты поддержал президент Владимир Зеленский.

Производителям масок и других средств защиты обещают разрешить экспортировать продукцию, если ее не смогут продать в Украине. Этот вопрос обсудили на совещании президента с представителями правительства и силовиков. Глава государства поддержал такой экспорт. На следующей неделе Кабинет министров наработает нужные решения для экспорта средств защиты. Об этом 26 мая сообщила пресс-служба Офиса президента.

Зеленский раскритиковал то, что долго проходят закупки масок, дезинфекторов и оборудования, которое задействовано в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. Глава государства напомнил, что в мире прогнозируют вторую волну коронавируса.

Закупки продолжаются очень долго. Надо искать выходы, чтобы сократить этот процесс, чтобы в дальнейшем министерство закупало все быстрее. Какая у нас сложная бюрократия, мы знаем. Найдите пути упростить ее, — подчеркнул президент.

Ранее сообщалось, что в Офисе президента собираются снова продавать за границу медицинские маски, которые недавно были самым дефицитным и очень необходимым товаром в Украине.