Дела Майдана: тупик в расследовании у Венедиктовой решили нивелировать обвинением свидетеля

Дела Майдана. Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/n139651-dela-maydana-tupik-v-rassledovanii-u-venediktovoy-reshili-nivelirovat-obvineniem-svidetelya.html

Ракурс

Дела Майдана расследуются на протяжении шести лет, но виновники расстрела мирных протестующих остаются на свободе. В Офисе генпрокурора решили показать свою работу, обвинив свидетеля в даче ложных показаний.

В суд уже направлен обвинительный акт. По мнению следствия, свидетель намеренно дал ложные показания, чтобы освободить из-под стражи бывшего правоохранителя, который является фигурантом дел Майдана. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Следствием установлено, что судья Печерского районного суда на основании заведомо ложных показаний свидетеля избрал для бывшего следователя Днепровского райуправления милиции Главного управления Министерства внутренних дел Украины в городе Киеве более мягкую меру пресечения и освободил его из-под стражи.

После освобождения бывший следователь пытался сбежать на временно оккупированную территорию Украины, но был задержан и предстал перед судом.

По версии следствия, экс-правоохранитель 18 февраля 2014 года незаконно задержал двух участников евромайдана и объявил им о подозрении в организации массовых беспорядков без доказательства вины. После этого он направил в суд ходатайство о взятии активистов под стражу.

Как ранее писал «Ракурс», суд избрал меру пресечения для бывшего министра обороны Павла Лебедева в виде содержания под стражей. Так как Лебедев находится за пределами Украины, мера пресечения избрана заочно.