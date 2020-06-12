Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Верховная Рада: ЦИК зарегистрировал нардепа, который заменит в Раде «слугу» Ткаченко

ЦИК зарегистрировал нардепа, который заменит в Раде «слугу» Ткаченко

12 июн 2020, 17:07
999

Верховная Рада пополнится новым народным депутатом — 12 июня Центральная избирательная комиссия зарегистрировала представителя «Слуги народа» Дениса Маслова новым парламентарием.

В сессионном зале Рады Маслов пополнит ряды президентской фракции и заменит бывшего гендиректора «1+1» Александра Ткаченко, который теперь возглавляет Министерство культуры.

Маслов был избран на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе, — говорится в сообщении ЦИК.

Верховна Рада: ЦВК зареєструвала нардепа, який замінить у Раді “слугу” Ткаченка

Маслов является членом партии Владимира Зеленского «Слуга народа» и в ее избирательном списке на прошлогодних выборах находился под № 138. Он проживает в Днепре. Ранее работал судьей Днепровского районного суда города Каменское (Днепропетровская область), а также занимал руководящие должности в юридических компаниях.

Напомним, Верховная Рада проголосовала за избрание Ткаченко новым министром культуры 4 июня. Его кандидатуру поддержали 263 народных избранника.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров