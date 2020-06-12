Верховная Рада: ЦИК зарегистрировал нардепа, который заменит в Раде «слугу» Ткаченко

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Ракурс

Верховная Рада пополнится новым народным депутатом — 12 июня Центральная избирательная комиссия зарегистрировала представителя «Слуги народа» Дениса Маслова новым парламентарием.

В сессионном зале Рады Маслов пополнит ряды президентской фракции и заменит бывшего гендиректора «1+1» Александра Ткаченко, который теперь возглавляет Министерство культуры.

Маслов был избран на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе, — говорится в сообщении ЦИК.

Маслов является членом партии Владимира Зеленского «Слуга народа» и в ее избирательном списке на прошлогодних выборах находился под № 138. Он проживает в Днепре. Ранее работал судьей Днепровского районного суда города Каменское (Днепропетровская область), а также занимал руководящие должности в юридических компаниях.

Напомним, Верховная Рада проголосовала за избрание Ткаченко новым министром культуры 4 июня. Его кандидатуру поддержали 263 народных избранника.