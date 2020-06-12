Святослав Вакарчук. Фото: RT

https://racurs.ua/ua/n139655-zayavu-vakarchuka-pro-vidmovu-vid-deputatskogo-mandata-rozglyanut-nastupnogo-tyjnya.html

Ракурс

Святослав Вакарчук написав заяву про відмову від депутатських повноважень, яку вже отримав комітет Верховної Ради з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту.

У комітеті заяву Вакарчука планують розглянути у середу, 17 червня. Про це заявив голова комітету, нардеп із фракції «Слуга народу» Сергій Кальченко, пишуть «Українські новини».

Вчора Вакарчук під час брифінгу заявив, що має намір піти з парламенту і зайнятися освітнім проектом.

Йти з Ради для Вакарчука не в новинку. Наприкінці 2008 року він уже відмовлявся від депутатського мандата.

Слід зазначити, що Вакарчук не відрізнявся особливою дисциплінованістю у парламенті. Із початку роботи IX скликання Верховної Ради він пропустив 23 засідання із 98. Про це свідчать дані реєстрації депутатів на сайті парламенту.

У 2020 року він пропустив дев’ять засідань, а останнього разу в залі парламенту з’являвся 20 травня, хоча після цього Рада збиралася ще чотири рази.

Як раніше писав «Ракурс», нардепи з фракції «Слуга народу» розкритикували заяву Вакарчука і заявили, що не голосуватимуть за складання лідером «Голосу» депутатських повноважень.