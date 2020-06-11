Мандат Вакарчука: бурхлива й іронічна реакція соцмереж на несподівану заяву артиста

«Чого було йти»: бурхлива реакція соцмереж на відмову Вакарчука від мандата (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n139597-chogo-bulo-yty-burhlyva-reakciya-socmerej-na-vidmovu-vakarchuka-vid-mandata-foto.htmlРакурс
Святослав Вакарчук, співак та один із засновників політсили «Голос», 11 червня заявив про намір скласти повноваження народного депутата України. Користувачі соцмереж не забарилися з дошкульними коментарями й кпинами. Рішення музиканта розуміють, але висміюють та критикують.
«Ракурс» зібрав реакцію українців у Twitter і Facebook на сьогоднішню подію:
Це банальна зрада виборців. Кишка тонка займатися серйозними справами.
А нагадайте скільки він «протримався» минулого разу? Щоб приблизно знати через скільки він «складе повноваження» наступного разу.
Чого було йти?
Він привів у Раду достойних людей, які більш кваліфіковані від нього. Виборці хотіли хайпу і зірок — вони їх отримали. Тільки «в нагрузку» до Вакарчука прийшла ще й хороша команда як бонус. На відміну від монобільшості.
Пустий барабан! Такий самий, як і ця партія.
Несіть Сергія Притулу. Славко зламався.
А кажуть, двічі в одну річку не ввійдеш.
Ніколи такого не було, і ось знову!
Він йде, щоб повернутися, чекаємо третього заходу.