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Ракурс
Мандат Вакарчука: бурхлива й іронічна реакція соцмереж на несподівану заяву артиста

«Чого було йти»: бурхлива реакція соцмереж на відмову Вакарчука від мандата (ФОТО)

11 чер 2020, 18:05
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Святослав Вакарчук, співак та один із засновників політсили «Голос», 11 червня заявив про намір скласти повноваження народного депутата України. Користувачі соцмереж не забарилися з дошкульними коментарями й кпинами. Рішення музиканта розуміють, але висміюють та критикують.

«Ракурс» зібрав реакцію українців у Twitter і Facebook на сьогоднішню подію:

Це банальна зрада виборців. Кишка тонка займатися серйозними справами.

А нагадайте скільки він «протримався» минулого разу? Щоб приблизно знати через скільки він «складе повноваження» наступного разу.

Чого було йти?

Мандат Вакарчука: бурхлива й іронічна реакція соцмереж на несподівану заяву артиста

Мандат Вакарчука: бурхлива й іронічна реакція соцмереж на несподівану заяву артиста

Мандат Вакарчука: бурхлива й іронічна реакція соцмереж на несподівану заяву артиста

Він привів у Раду достойних людей, які більш кваліфіковані від нього. Виборці хотіли хайпу і зірок — вони їх отримали. Тільки «в нагрузку» до Вакарчука прийшла ще й хороша команда як бонус. На відміну від монобільшості.

Пустий барабан! Такий самий, як і ця партія.

Несіть Сергія Притулу. Славко зламався.

Мандат Вакарчука: бурхлива й іронічна реакція соцмереж на несподівану заяву артиста

Мандат Вакарчука: бурхлива й іронічна реакція соцмереж на несподівану заяву артиста

Мандат Вакарчука: бурхлива й іронічна реакція соцмереж на несподівану заяву артиста

Мандат Вакарчука: бурхлива й іронічна реакція соцмереж на несподівану заяву артиста

Мандат Вакарчука: бурхлива й іронічна реакція соцмереж на несподівану заяву артиста

Мандат Вакарчука: бурхлива й іронічна реакція соцмереж на несподівану заяву артиста

Мандат Вакарчука: бурхлива й іронічна реакція соцмереж на несподівану заяву артиста

А кажуть, двічі в одну річку не ввійдеш.

Ніколи такого не було, і ось знову!

Він йде, щоб повернутися, чекаємо третього заходу.

Мандат Вакарчука: бурхлива й іронічна реакція соцмереж на несподівану заяву артиста

Мандат Вакарчука: бурхлива й іронічна реакція соцмереж на несподівану заяву артиста

Джерело: Ракурс


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