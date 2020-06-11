Мандат Вакарчука: бурхлива й іронічна реакція соцмереж на несподівану заяву артиста

https://racurs.ua/ua/n139597-chogo-bulo-yty-burhlyva-reakciya-socmerej-na-vidmovu-vakarchuka-vid-mandata-foto.html

Ракурс

Святослав Вакарчук, співак та один із засновників політсили «Голос», 11 червня заявив про намір скласти повноваження народного депутата України. Користувачі соцмереж не забарилися з дошкульними коментарями й кпинами. Рішення музиканта розуміють, але висміюють та критикують.

«Ракурс» зібрав реакцію українців у Twitter і Facebook на сьогоднішню подію:

Це банальна зрада виборців. Кишка тонка займатися серйозними справами. А нагадайте скільки він «протримався» минулого разу? Щоб приблизно знати через скільки він «складе повноваження» наступного разу. Чого було йти?

Він привів у Раду достойних людей, які більш кваліфіковані від нього. Виборці хотіли хайпу і зірок — вони їх отримали. Тільки «в нагрузку» до Вакарчука прийшла ще й хороша команда як бонус. На відміну від монобільшості. Пустий барабан! Такий самий, як і ця партія. Несіть Сергія Притулу. Славко зламався.

А кажуть, двічі в одну річку не ввійдеш.

Ніколи такого не було, і ось знову!

Він йде, щоб повернутися, чекаємо третього заходу.