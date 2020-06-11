Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Мандат Вакарчука: ироническая реакция соцсетей на неожиданное заявление артиста

«Зачем было идти»: бурная реакция соцсетей на отказ Вакарчука от мандата (ФОТО)

11 июн 2020, 18:05
999

Святослав Вакарчук, певец и один из основателей политсилы «Голос», 11 июня заявил о намерении сложить полномочия народного депутата Украины. Пользователи соцсетей не замедлили с язвительными комментариями. Решение музыканта понимают, но высмеивают и критикуют.

«Ракурс» собрал реакцию украинцев на сегодняшнее событие в Twitter и Facebook:

Это банальная «зрада» избирателей. Кишка тонка заниматься серьезными делами.

А напомните, сколько он «продержался» в прошлый раз? Чтобы примерно знать спустя сколько времени он «сложит полномочия» в следующий раз.

Зачем было идти?

Мандат Вакарчука: бурхлива й іронічна реакція соцмереж на несподівану заяву артиста

Мандат Вакарчука: бурхлива й іронічна реакція соцмереж на несподівану заяву артиста

Мандат Вакарчука: бурхлива й іронічна реакція соцмереж на несподівану заяву артиста

Он привел в Раду достойных людей, которые более квалифицированные от него. Избиратели хотели хайпа и звезд — они их получили. Только «в нагрузку» к Вакарчуку пришла еще и хорошая команда в качестве бонуса. В отличие от монобольшинства.

Пустой барабан! Такой же, как и эта партия.

Несите Сергея Притулу. Слава сломался.

Мандат Вакарчука: бурхлива й іронічна реакція соцмереж на несподівану заяву артиста

Мандат Вакарчука: бурхлива й іронічна реакція соцмереж на несподівану заяву артиста

Мандат Вакарчука: бурхлива й іронічна реакція соцмереж на несподівану заяву артиста

Мандат Вакарчука: бурхлива й іронічна реакція соцмереж на несподівану заяву артиста

Мандат Вакарчука: бурхлива й іронічна реакція соцмереж на несподівану заяву артиста

Мандат Вакарчука: бурхлива й іронічна реакція соцмереж на несподівану заяву артиста

Мандат Вакарчука: бурхлива й іронічна реакція соцмереж на несподівану заяву артиста

А говорят, дважды в одну реку не войдешь.

Никогда такого не было, и вот опять!

Он уходит, чтобы вернуться, ждем третьего захода.

Мандат Вакарчука: бурхлива й іронічна реакція соцмереж на несподівану заяву артиста

Мандат Вакарчука: бурхлива й іронічна реакція соцмереж на несподівану заяву артиста

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров