Мандат Вакарчука: ироническая реакция соцсетей на неожиданное заявление артиста

https://racurs.ua/n139597-zachem-bylo-idti-burnaya-reakciya-socsetey-na-otkaz-vakarchuka-ot-mandata-foto.html

Ракурс

Святослав Вакарчук, певец и один из основателей политсилы «Голос», 11 июня заявил о намерении сложить полномочия народного депутата Украины. Пользователи соцсетей не замедлили с язвительными комментариями. Решение музыканта понимают, но высмеивают и критикуют.

«Ракурс» собрал реакцию украинцев на сегодняшнее событие в Twitter и Facebook:

Это банальная «зрада» избирателей. Кишка тонка заниматься серьезными делами. А напомните, сколько он «продержался» в прошлый раз? Чтобы примерно знать спустя сколько времени он «сложит полномочия» в следующий раз. Зачем было идти?

Он привел в Раду достойных людей, которые более квалифицированные от него. Избиратели хотели хайпа и звезд — они их получили. Только «в нагрузку» к Вакарчуку пришла еще и хорошая команда в качестве бонуса. В отличие от монобольшинства. Пустой барабан! Такой же, как и эта партия. Несите Сергея Притулу. Слава сломался.