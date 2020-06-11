Google, Facebook і Microsoft об'єднаються для боротьби з сексуальним онлайн-насильством дітей. Фото: Фокус

https://racurs.ua/ua/n139596-google-facebook-i-microsoft-obiednautsya-dlya-borotby-z-seksualnym-onlayn-nasylstvom-ditey.html

Ракурс

Google, Facebook, Microsoft та ще 15 високотехнологічних компаній об'єднають свої зусилля у боротьбі з сексуальним онлайн-насильством дітей. Компанії створять спеціальний дослідницький фонд для вивчення моделей насильства та створення технологічних інструментів для боротьби з ним.

Уряди багатьох країн, зокрема й США, вимагають ввести заборону на шифрування даних, яке дозволяє онлайн-злочинцям діяти безкарно, повідомляє Reuters.

Коаліція компаній планує всебічно вивчити проблему захисту дітей від онлайн-домагань у мережі і створити ефективні методи відстеження підозрілих акаунтів. Однак конкретних механізмів боротьби з даною проблемою названо не було.

Захисники прав дітей заявляють, що кількість випадків сексуального онлайн-насильства за останні роки стрімко зросла і вже налічується десятками мільйонів. Зловмисники активно користуються соцмережами, де можна легко знаходити жертв, входити до них в довіру, розсилати фотографії сексуального характеру і вимагати фотографій у відповідь.

За даними Національного центру у справах зниклих та експлуатованих дітей, минулого року понад 90% усіх випадків онлайн-домагань над дітьми в США відбувалися на платформі Facebook.

Як раніше писав «Ракурс», інтернет-гіганта Google оштрафовано на 170 млн дол. за незаконний збір даних його сервісом YouTube. Відеохостинг збирав інформацію про неповнолітніх і показував їм у роликах таргетовану рекламу.