Google, Facebook и Microsoft объединятся для борьбы с сексуальным онлайн-насилием детей. Фото: Фокус

https://racurs.ua/n139596-google-facebook-i-microsoft-obedinyatsya-dlya-borby-s-seksualnym-onlayn-nasiliem-detey.html

Ракурс

Google, Facebook, Microsoft и еще 15 высокотехнологичных компаний объединят свои усилия в борьбе с сексуальным онлайн-насилием детей. Компании создадут специальный исследовательский фонд для изучения моделей насилия и создания технологических инструментов для их предотвращения.

Правительства многих стран, в том числе и США, требуют ввести запрет на шифрование данных, которое позволяет онлайн-преступникам действовать безнаказанно, сообщает Reuters.

Коалиция компаний планирует всесторонне изучить проблему защиты детей от онлайн-домогательств в сети и создать эффективные методы отслеживания подозрительных аккаунтов. Однако конкретные механизмы борьбы с данной проблемой названы не были.

Защитники прав детей заявляют, что количество случаев сексуального онлайн-насилия за последние годы стремительно выросло и уже исчисляется десятками миллионов. Злоумышленники активно пользуются соцсетями, где можно легко находить жертв, входить к ним в доверие, рассылать фотографии сексуального характера и требовать ответных фотографий.

По данным Национального центра по делам пропавших и эксплуатируемых детей, в прошлом году более 90% всех случаев онлайн-домогательств над детьми в США происходили на платформе Facebook.

Как ранее писал «Ракурс», интернет-гигант Google оштрафован на 170 млн долл. за незаконный сбор данных его сервисом YouTube. Видеохостинг собирал информацию о несовершеннолетних и показывал им в роликах таргетированную рекламу.