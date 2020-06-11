Мы сконцентрировали абсолютную власть в стране, а вы превратили ее в посмешище: Богдан ответил Зеленскому

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Андрей Богдан, экс-глава Офиса президента, ответил Владимиру Зеленскому. Ранее глава государства рассказал, что ошибся с должностью для Богдана, а также рассказал немало кулуарных деталей о совместной работе с ним в течение мая 2019 года — января 2020 года.

Богдан в Фейсбук напомнил экс-боссу, что правила деловой этики «не позволяют порядочным людям комментировать период совместной деятельности, даже в случае, когда эти люди разошлись».

Руководитель ОП якобы часто рассказывал Зеленскому, что бывает в случаях, когда это правило в Украине нарушалось. Богдан даже предостерегает, что «является носителем очень чувствительных знаний» для президента и страны, но успокаивает, что «останется порядочным человеком».

Благодарен, что мое имя не будет иметь отношения к хаосу, в который вы бросаете страну. Я много сделал за полгода. Мы с вами и командой сконцентрировали демократическим путем абсолютную власть в стране, которую вы за четыре месяца превратили в посмешище, — написал Богдан.

Экс-глава Офиса президента заявил, что «мечты о стране счастливых людей, где нет коррупции», Зеленский променял на «теплую ванну для себя и дешевые прихоти непрофессиональных и самовлюбленных людей, которые вами манипулируют».

В интервью «Украинской правде» Зеленский заявил, что хотел сделать Богдана генеральным прокурором, а теперь они даже не общаются. Он заметил, что Богдана «власть портит, делает конфликтным».