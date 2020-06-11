Ми сконцентрували абсолютну владу у країні, а ви перетворили її у посміховисько: Богдан відповів Зеленському

https://racurs.ua/ua/n139595-my-skoncentruvaly-absolutnu-vladu-u-krayini-a-vy-peretvoryly-yiyi-u-posmihovysko-bogdan-vidpoviv.html

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Андрій Богдан, екс-голова Офісу президента, відповів Володимиру Зеленському. Раніше глава держави розповів, що помилився із посадою для Богдана, а також розповів чимало кулуарних деталей про спільну роботу із ним впродовж травня 2019 року — січня 2020 року.

Богдан у Фейсбук нагадав екс-босу, що правила ділової етики «не дозволяють порядним людям коментувати період спільної діяльності, навіть у випадку коли ці люди розійшлись».

Керівник ОП начебто часто розповідав Зеленському, що буває у випадках, коли це правило в Україні досить часто порушувалося. Богдан навіть застерігає, що «є носієм дуже чутливих знань» для президента і країни, але заспокоює, що «залишиться порядною людиною».

Вдячний, що моє ім’я не буде мати відношення до хаосу, в який ви кидаєте країну. Я багато зробив за півроку. Ми з вами і командою сконцентрували демократичним шляхом абсолютну владу у країні, яку ви за чотири місяці перетворили на посміховисько, — написав Богдан.

Екс-очільник Офісу президента заявив, що «мрії про країну щасливих людей, де немає корупції», Зеленський проміняв на «теплу ванну для себе і дешеві забаганки непрофесійних і самозакоханих людей, які вами маніпулюють».

В інтерв’ю «Українській правді» Зеленський заявив, що хотів зробити Богдана генеральним прокурором, а тепер вони навіть не спілкуються. Він помітив, що Богдана «влада псує, робить конфліктним».